I libri | i penitenziari | l’arte e la psicologia | la bella storia di Sibyl von der Schulenburg

Leggi su vanityfair

(Di domenica 2 maggio 2021) L’anno scorso, in piena pandemia ha pubblicato Melusine. La favorita del re (La Tartaruga), un romanzo che ritrae un’Europa in bilico fra guerre e imperi in rovina, dalla quale emerge la storia di una donna eversiva, provocatoria, forte, che ha cercato una via d’uscita dalla sua prigione dorata.