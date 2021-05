I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 9.145 casi positivi da coronavirus e 144 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 20.869 (34 in meno di ieri), di cui 2.524 nei reparti di terapia intensiva (2 Leggi su ilpost (Di domenica 2 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 9.145 casi positivi dae 144 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 20.869 (34 in meno di ieri), di cui 2.524 nei reparti di terapia intensiva (2

meb : “Un italiano su tre è immune” dichiara il fisico Battiston, che da mesi segue i dati sul #Covid. Bene, i vaccini st… - marcofurfaro : Il problema è la mafia, i controlli, le persone disoneste, il lavoro nero. Non il #redditodicittadinanza. Si punisc… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 l'@IsolaDeiFamosi leader della serata sul target 15-64 @Striscia programma più visto dell'access prime… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 2 maggio - LTChica : Ho bisogno del vostro aiuto! Per l’esame di marketing abbiamo bisogno di questi dati sul consumo e acquisto di vino… -