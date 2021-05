Hub vaccinale di Morcone: da martedì al via le vaccinazioni all’Area Fiera (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTutto è pronto per l’apertura dell’ Hub vaccinale di Morcone a servizio di tutti i cittadini della Valle del Tammaro. Come annunciato nelle scorse settimane, infatti, il Comune di Morcone ha allestito un centro vaccinale presso l’Area Fiera con lo scopo di accelerare la campagna di vaccinazione e permettere la somministrazione del vaccino ad un numero maggiore di cittadini dell’Alto Tammaro. In concerto con l’Asl di Benevento, sono state allestite 15 postazioni che renderanno più veloce il lavoro al personale sanitario e ai volontari. “L’eccezionalità del momento, – ha dichiarato il sindaco di Morcone Luigino Ciarlo – richiede il massimo impegno da parte di tutti: cittadini e istituzioni. Per questo il Comune di Morcone si è reso subito ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTutto è pronto per l’apertura dell’ Hubdia servizio di tutti i cittadini della Valle del Tammaro. Come annunciato nelle scorse settimane, infatti, il Comune diha allestito un centropresso l’Areacon lo scopo di accelerare la campagna di vaccinazione e permettere la somministrazione del vaccino ad un numero maggiore di cittadini dell’Alto Tammaro. In concerto con l’Asl di Benevento, sono state allestite 15 postazioni che renderanno più veloce il lavoro al personale sanitario e ai volontari. “L’eccezionalità del momento, – ha dichiarato il sindaco diLuigino Ciarlo – richiede il massimo impegno da parte di tutti: cittadini e istituzioni. Per questo il Comune disi è reso subito ...

