Hoedt | «Oggi sfida delicata | il nostro obbiettivo è la Champions»

(Di domenica 2 maggio 2021) A poco più di un’ora dall’inizio di Lazio Genoa, Wesleyè intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue parole Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il difensore biancoceleste Wesleyha analizzato ladell’Olimpico contro il Genoa. Queste le sue parole: «Quella diè unadelicatissima, ma dobbiamo vincere. Ilobiettivo è raggiungere la qualificazione inLeague e possiamo farlo solo vincendole tutte. Mancano sei partite alla fine del campionato, non possiamo più perdere. Non dobbiamo fare distinzione tra casa e trasferta. Il Genoa è una squadra forte, ma anche noi lo siamo e lo dimostreremo» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Longjohn1980 : Oggi Laziali sarà una battaglia lo si intuisce dalle designazioni arbitrali,dalle sentenze Tamponi,dalle montature… - Noibiancocelest : Lazio-Genoa, Hoedt: “Partita complicata quella di oggi” - IoNascoQui : CAPITAN LULIC VERSO LA CONFERMA CONTRO IL GENOA, WESLEY HOEDT CENTRALE DI DIFESA. QUESTA LE NOTIZIE PIU' IMPORTA… - Solo_La_Lazio : ?? Le prove di oggi a #Formello ?? Ok #Leiva. In difesa c'è #Hoedt ?? Leggi qui ?? - LazionewsEu : Il recap di oggi sul mondo Lazio. #Lazionews #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Hoedt Oggi

alfredopedulla.com

Commenta per primo Wesley, difensore della Lazio , parla a Lazio Style Radio a pochi minuti dalla partita con il Genoa : 'Quella diè una partita delicatissima. Dobbiamo vincere se vogliamo lottare per raggiungere ...Commenta per primo Non solo nel match program. Anche nel prepartita di Lazio - Genoa Wesleyè stato intervistato dai canali ufficiali biancocelesti. Ecco come si è espresso il difensore .... ...Alle 12:30 andrà in scena Lazio-Genoa, il primo match della domenica di Serie A. Qui le formazioni ufficiali: LAZIO – Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Corr ...Ai microfoni di Lazio Style Channel, prima della partita tra Lazio e Genoa, è intervenuto il difensore biancoceleste Hoedt. Queste le sue dichiarazioni rilasciate. “Ci attende una partita complicata, ...