Heartstopper | nuovo dramma LGBTQ+ su Netflix | il cast

(Di domenica 2 maggio 2021) La serie tratta dall'omonima graphic novel di Alice Oseman sta per approdare su Netflix ed è appena stato annunciato il cast. Heartstopper è il titolo di questi 8 episodi che racconteranno di una storia d'amore "moderna", fresca e priva di stereotipi convenzionali. I fan non vedono l'ora di vedere la trasposizione cinematografica di questo noto fumetto, apprezzato soprattutto dai giovanissimi. Netflix in questi giorni ha pubblicato le foto del cast.

... due studenti di un liceo maschile britannico che scoprono di provare sentimenti l'uno per l'altro, reciterà inYasmin Finney , diciassettenne attrice nera britannica trans (che è stata ......onore poter raccontare nuovamente la storia di Nick e Charlie per il piccolo schermo e felicissima di condividerla non solo con chi ha lettoma anche con un pubblico completamente...La serie tratta dall’omonima graphic novel di Alice Oseman sta per approdare su Netflix ed è appena stato annunciato il cast; ...Dopo aver svelato i nomi dei protagonisti di Heartstopper, l'adattamento live-action dell'omonima e apprezzata graphic novel di Alice Oseman, Netflix rende noto l'intero cast del ...