Goal, spettacolo ed emozioni: Bologna-Fiorentina finisce 3-3 (Di domenica 2 maggio 2021) Al Dall’Ara Bologna e Fiorentina hanno messo in scena un grandissimo spettacolo, contraddistinto dalla doppietta di Vlahovic e dalla tripletta di Palacio. I Viola partono bene andando in vantaggio con il serbo, i bolognesi pareggiano subito con Palacio. Nella ripresa accade di tutto: Bonaventura sigla il sorpasso ma Palacio mette a segno subito la sua doppietta, che diventa tripletta al’84’, in risposta alla seconda rete di Vlahovic. Come sono scese in campo le squadre? Mihajlovic opta per un 4-3-2-1. Skorupski in porta, Danilo e Soumaoro centrali con De Silvestri e Tomiyasu sulle fasce. A centrocampo Vignato e Svanberg, Orsolini, Soriano e Barrow a supporto di Palacio. Iachini risponde con Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres a formare il trio difensivo. Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura e Biraghi a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Al Dall’Arahanno messo in scena un grandissimo, contraddistinto dalla doppietta di Vlahovic e dalla tripletta di Palacio. I Viola partono bene andando in vantaggio con il serbo, i bolognesi pareggiano subito con Palacio. Nella ripresa accade di tutto: Bonaventura sigla il sorpasso ma Palacio mette a segno subito la sua doppietta, che diventa tripletta al’84’, in risposta alla seconda rete di Vlahovic. Come sono scese in campo le squadre? Mihajlovic opta per un 4-3-2-1. Skorupski in porta, Danilo e Soumaoro centrali con De Silvestri e Tomiyasu sulle fasce. A centrocampo Vignato e Svanberg, Orsolini, Soriano e Barrow a supporto di Palacio. Iachini risponde con Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres a formare il trio difensivo. Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura e Biraghi a ...

giorgiopriami : @totofaz @pisto_gol Può anche essere. Ma il risultato non mi pare molto diverso. Vedendo Inter quest'anno mi dava l… - Francesc_hell : @Walkerita avevo letto il nome da qualche parte, un nome lunghissimo che non mi sto ricordando...cmq dopo il goal d… - CapiscerI : @FootballAndDre1 Ma Pogba che spettacolo è? Il bello è che cammina in mezzo al campo... Se corresse farebbe 2 goal a partita - WazzaFit : Che spettacolo da super Lega comunque - goal su calcio d’angolo - papera - barriera che si apre - entrataccia E… - misternobadyi : @appartengo Anche io la vedo piena di goal e in primis spero in un bello spettacolo -

Ultime Notizie dalla rete : Goal spettacolo Calcio, Lazio stellare per 80 poi il Genoa rischia di pareggiare Fuochi d'artificio all'Olimpico dove Lazio - Genoa regala goal, ben 7, e tanto spettacolo. A soccombere è la squadra di Ballardini che paga una evidente fragilità difensiva che gli uomini della Lazio mettono a frutto chiudendo la gara fino a quando tra l'80'...

Come skillare su FIFA Insomma, non c'è solamente una componente 'di spettacolo' nelle skill, dato che queste ultime ... probabilmente avrai 'fantasticato' di fare un goal simile in uno stadio pieno zeppo di tifosi. Per ...

GOAL E SPETTACOLO: LA LAZIO BATTE IL GENOA numero-diez.com La Lazio prosegue la rincorsa Champions: 4-3 al Genoa La Lazio prosegue la sua rincorsa a un posto in Champions trovando l`undicesima vittoria casalinga consecutiva: 4-3 al Genoa. Spettacolo di reti all`Olimpico, con Correa e Immobile in gol nel primo te ...

Highlights e gol Bologna-Fiorentina 3-3: Serie A 2020/2021 (VIDEO) Spettacolo puro allo Stadio Dall’Ara, 3-3 rocambolesco con Dusan Vlahovic e Rodrigo Palacio protagonisti, rispettivamente autori di una doppietta e di una tripletta. Di seguito gli highlights ...

Fuochi d'artificio all'Olimpico dove Lazio - Genoa regala, ben 7, e tanto. A soccombere è la squadra di Ballardini che paga una evidente fragilità difensiva che gli uomini della Lazio mettono a frutto chiudendo la gara fino a quando tra l'80'...Insomma, non c'è solamente una componente 'di' nelle skill, dato che queste ultime ... probabilmente avrai 'fantasticato' di fare unsimile in uno stadio pieno zeppo di tifosi. Per ...La Lazio prosegue la sua rincorsa a un posto in Champions trovando l`undicesima vittoria casalinga consecutiva: 4-3 al Genoa. Spettacolo di reti all`Olimpico, con Correa e Immobile in gol nel primo te ...Spettacolo puro allo Stadio Dall’Ara, 3-3 rocambolesco con Dusan Vlahovic e Rodrigo Palacio protagonisti, rispettivamente autori di una doppietta e di una tripletta. Di seguito gli highlights ...