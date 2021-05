Giulia Diana, chi è la bellissima fidanzata si Enrico Nigiotti (Di domenica 2 maggio 2021) Enrico Nigiotti è innamorato. L’ex concorrente di “Amici” e di “X Factor” ha perso la testa per Giulia Diana. La giovane fa la psicologa, ma è anche una ballerina e i due fidanzati hanno aperto insieme una scuola di danza a Livorno, città in cui vivono entrambi. Giulia è nata nel 1991 e fin da quando aveva 4 anni coltiva una forte passione per la danza.Giulia diventa ballerina studiando tra seminari, tirocini e stage, arrivando a creare una propria scuola di danza, il Laboratorio di danza e movimento a Livorno, in società con il fidanzato. Giulia è anche laureata in psicologia ed è una ragazza molto riservata tant’è che cerca di preservare la sua vita privata in tutti i modi. Ha lavorato per due anni con la compagnia “Imperfect Dancers” di Walter ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021)è innamorato. L’ex concorrente di “Amici” e di “X Factor” ha perso la testa per. La giovane fa la psicologa, ma è anche una ballerina e i due fidanzati hanno aperto insieme una scuola di danza a Livorno, città in cui vivono entrambi.è nata nel 1991 e fin da quando aveva 4 anni coltiva una forte passione per la danza.diventa ballerina studiando tra seminari, tirocini e stage, arrivando a creare una propria scuola di danza, il Laboratorio di danza e movimento a Livorno, in società con il fidanzato.è anche laureata in psicologia ed è una ragazza molto riservata tant’è che cerca di preservare la sua vita privata in tutti i modi. Ha lavorato per due anni con la compagnia “Imperfect Dancers” di Walter ...

