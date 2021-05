Giro d’Italia 2021, ventunesima tappa Senago-Milano Tissot ITT: (Di domenica 2 maggio 2021) La presentazione del Giro d’Italia 2021 di OA Sport giunge al termine con l’analisi dell’ultima tappa. Da Senago a Milano, una cronometro di 30 chilometri e 300 metri che, come lo scorso anno per Tao Geoghegan Hart, potrebbe essere decisiva per l’assegnazione della maglia rosa. PERCORSO Cronometro prettamente per specialisti, con un percorso praticamente piatto dall’inizio alla fine, ma al termine di un grande Giro conteranno anche, se non soprattutto, le energie rimaste al termine delle tre settimane. I corridori percorreranno tante strade larghe e dritte già dalla partenza fino a Sesto San Giovanni. Da lì il percorso quasi non prevede più delle curve fino ai 2 chilometri dall’arrivo; qualche svolta ad angolo retto anticipa il rettilineo finale di 250 metri che farà ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) La presentazione deldi OA Sport giunge al termine con l’analisi dell’ultima. Da, una cronometro di 30 chilometri e 300 metri che, come lo scorso anno per Tao Geoghegan Hart, potrebbe essere decisiva per l’assegnazione della maglia rosa. PERCORSO Cronometro prettamente per specialisti, con un percorso praticamente piatto dall’inizio alla fine, ma al termine di un grandeconteranno anche, se non soprattutto, le energie rimaste al termine delle tre settimane. I corridori percorreranno tante strade larghe e dritte già dalla partenza fino a Sesto San Giovanni. Da lì il percorso quasi non prevede più delle curve fino ai 2 chilometri dall’arrivo; qualche svolta ad angolo retto anticipa il rettilineo finale di 250 metri che farà ...

