Giro d'Italia 2021, ventesima tappa Verbania-Valle Spluga (Alpe Motta): ultimo scontro tra i big in montagna

Sarà sicuramente l'ultimo scontro nel testa a testa, prima della cronometro finale di Milano. Sabato 29 maggio va in scena la ventesima tappa del Giro d'Italia 2021: Verbania-Valle Spluga (Alpe Motta) di 164 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio. 

IL PERCORSO 
Partenza dal Piemonte completamente pianeggiante, prima dello sconfinamento in Svizzera, dopo una ottantina di chilometri. Si approccia il Passo San Bernardino: 23,7 chilometri al 6,2%, di prima categoria, molto irregolare (al suo interno anche tratti di contropendenza). Breve tratto in discesa dopo la vetta e si risale: Passo dello Spluga, di 8,9 chilometri al 7,3%. Discesa più lunga prima di approcciare ...

