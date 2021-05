Giro d’Italia 2021: la grande occasione di George Bennett da capitano della Jumbo-Visma (Di domenica 2 maggio 2021) Per George Bennett il Giro d’Italia 2021 sarà un’ultima spiaggia. Il corridore neozelandese, il quale ha compiuto trentuno anni lo scorso 7 di aprile, sarà il capitano della Jumbo-Visma sulle strade del grande Giro nostrano e avrà l’occasione per dimostrare di poter essere un uomo da top-5 in una corsa a tappe di tre settimane. Bennett, in passato, è giunto decimo alla Vuelta 2016 e ottavo al Giro 2018, ma nell’ultimo biennio si è visto costretto a lavorare per Kruijswijk e per Roglic nei Grand Tours. Non poteva essere altrimenti, del resto. Bennett, infatti, quando ha fatto il capitano nei grandi giri ha palesato ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Perilsarà un’ultima spiaggia. Il corridore neozelandese, il quale ha compiuto trentuno anni lo scorso 7 di aprile, sarà ilsulle strade delnostrano e avrà l’per dimostrare di poter essere un uomo da top-5 in una corsa a tappe di tre settimane., in passato, è giunto decimo alla Vuelta 2016 e ottavo al2018, ma nell’ultimo biennio si è visto costretto a lavorare per Kruijswijk e per Roglic nei Grand Tours. Non poteva essere altrimenti, del resto., infatti, quando ha fatto ilnei grandi giri ha palesato ...

giroditalia : ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Commen… - giroditalia : Da oggi è in edicola il Giro di BELL’ITALIA, un numero speciale dedicato alla 104esima edizione del Giro d’Italia,… - infoitsalute : Il 104° Giro d’Italia scatterà sabato 8 maggio da Torino con una cronometro di 8,6 km - lavocedialba : Guarene si prepara al Giro d'italia, il sindaco Manzone: 'Un'occasione unica di visibilità a tutto il paese' - tinogando : RT @giroditalia: ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Comment below… -