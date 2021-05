Giro d’Italia 2021, diciannovesima tappa Abbiategrasso-Alpe di Mera: l’ultimo venerdì della Corsa Rosa prevede l’arrivo in vetta a un’erta durissima (Di domenica 2 maggio 2021) La terzultima tappa del Giro d’Italia 2021, che si terrà venerdì 28 maggio 2011, prevede l’arrivo in vetta a una delle erte in assoluto più dure tra quelle che verranno affrontate da quest’edizione della Corsa Rosa. La frazione, che misura 176 chilometri e parte da Abbiategrasso, infatti, si concluderà in cima all’inedita e durissima Alpe di Mera. IL PERCORSO I primi 69 chilometri delle frazione sono pianeggianti, ma al chilometro numero 70 i corridori troveranno il primo GPM di giornata. Si tratta di un prima categoria molto impegnativo, vale a dire il Mottarone. L’erta in questione misura 15,4 chilometri e ha un pendenza media del ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) La terzultimadel, che si terrà28 maggio 2011,ina una delle erte in assoluto più dure tra quelle che verranno affrontate da quest’edizione. La frazione, che misura 176 chilometri e parte da, infatti, si concluderà in cima all’inedita edi. IL PERCORSO I primi 69 chilometri delle frazione sono pianeggianti, ma al chilometro numero 70 i corridori troveranno il primo GPM di giornata. Si tratta di un prima categoria molto impegnativo, vale a dire il Mottarone. L’erta in questione misura 15,4 chilometri e ha un pendenza media del ...

