Giornata mondiale della risata | ecco perché fa bene

In settimane dove le nostre conversazioni sono concentrate su vaccini, varianti e virus la serie "LOL – Chi ride è fuori" di Amazon Prime Video ha riscosso un enorme successo confermando quanto numerosi scienziati hanno cercato di dimostrare in moltissime ricerche: la risata è la più potente, semplice ed economica medicina attraverso cui raggiungere il benessere fisico e mentale. Quanto sia importante ridere nella nostra vita quotidiana è una domanda con origini antichissime, già nell'antica Grecia, Ippocrate era certo che il buonumore fosse l'elisir di lunga vita. Ciò che però ha spinto numerosi studiosi ad approfondire "la terapia del sorriso" sono stati gli effetti terapeutici della clownterapia nei reparti pediatrici. Questo metodo anticonvenzionale la cui paternità è attribuita al medico Patch Adams attraverso una combinazione di ...

