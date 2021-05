Giornata mondiale della libertà di stampa Stazione centrale di Milano: in piazza 75mila pagine di giornali (Di lunedì 3 maggio 2021) 75mila pagine di quotidiani italiani sul pavimento di piazza Duca D’Aosta, 700 metri quadrati destinati ad essere calpestati da chi corre a prendere il treno, 1 titolo e un messaggio: Sarà Vero? In occasione della Giornata mondiale per la libertà di stampa che si celebra il 3 maggio il collettivo artistico PXLs, ha scelto una piazza simbolo di Milano, davanti alla Stazione centrale, per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che, mai come oggi, nel pieno della pandemia, è di stretta attualità. Secondo il rapporto annuale di Reporter Senza Frontiere, in oltre 130 Paesi nel mondo l’esercizio del giornalismo “vaccino principale” contro la ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 3 maggio 2021)di quotidiani italiani sul pavimento diDuca D’Aosta, 700 metri quadrati destinati ad essere calpestati da chi corre a prendere il treno, 1 titolo e un messaggio: Sarà Vero? In occasioneper ladiche si celebra il 3 maggio il collettivo artistico PXLs, ha scelto unasimbolo di, davanti alla, per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che, mai come oggi, nel pienopandemia, è di stretta attualità. Secondo il rapporto annuale di Reporter Senza Frontiere, in oltre 130 Paesi nel mondo l’esercizio delsmo “vaccino principale” contro la ...

