Furti di borse nel parcheggio del super | presa la banda della Multipla

Venerdì pomeriggio i Carabinieri della Sezione Operativa di San Donato Milanese, coadiuvati da quelli della Tenenza di Rozzano, hanno tratto in arresto per furto e indebito utilizzo di carte di credito D.H. di 20 anni di Cernusco sul Naviglio, e deferito in stato di libertà per medesimi reati il minore B.B. 17enne di Segrate, entrambi

veicolare eseguita sulla Fiat Multipla ha inoltre consentito di recuperate le due borse asportate, già segnalata in relazione a diversi furti su autovettura commessi nel territorio. Venerdì pomeriggio 30 Aprile, i Carabinieri della Sezione Operativa di San Donato Milanese, coadiuvati da quelli della Tenenza di Rozzano, hanno tratto in arresto per furto e indebito utilizzo di carte di credito. di Ilaria Maria Preti. 02/05/2021 - Venerdì 30 aprile, nel pomeriggio, e ragazzi sono entrati nel parcheggio dell'Obi di San Giuliano milanese, in via Po