Francia | il “ristoratore dei due mondi” Francesco Panella approda in Corsica con “Antica Pesa Mare”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 maggio 2021), proprietario dei ristoranti “” di Roma e Brooklyn e “Feroce” a Manhattan, definito il “dei due” e volto televisivo di celebri show come “Little Big Italy” e “Riaccendiamo i fuochi”, annuncia un nuovo importante e ambizioso progetto imprenditoriale, che punta a rafforzare l’appeal internazionale del ristorante di famiglia, che quest’anno celebra i 100 anni di attività. A giugno aprirà infatti “”, un pop up restaurant presso l’Hotel & SPA des Pecheurs sull’Isola di Cavallo, in. Immerso in una location mozzafiato e nel suocristallino, il ristorante sarà l’opportunità per sviluppare un progetto unico e internazionale ...