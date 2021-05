Francesco Renga e Ambra al concerto del 1 maggio | “I giorni più belli li ho vissuti con te” | lei gli sorride e …

(Di domenica 2 maggio 2021) Ieri è andato in onda ildel primopresentato daAngiolini. Per tutti gli artisti che sono saliti sul palco è stato un ritorno alla normalità e un’occasione per ricominciare dopo il periodo pesantissimo di pandemia che è iniziato più di un anno fa e nel quale ci siamo ancora anche se, finalmente, comincia a vedersi la luce grazie alla massiccia campagna vaccinale., sorrisi e dolcezza Quandosi è esibito,ha cantato le sue canzoni tutto il tempo. Quando, poi, lui ha cantato Il mio giorno più bello nel mondo e la frase “Solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c’è”, i due si sono scambiati sorrisi tanto che ad un certo punto ...

Ambra e Renga, sorrisi e dolcezza Quando Renga si è esibito, Ambra ha cantato le sue canzoni tutto il tempo. Quando, poi, lui ha cantato Il mio giorno più bello nel mondo e la ... tra Ambra Angiolini e Diana Poloni/ Sguardi complici con la ex A Napoli il San Carlo ha annunciato una estiva prevalentemente all'aperto con grandi voci internazionali e una ... Ieri è andato in onda il concerto del primo maggio presentato da Ambra Angiolini. Per tutti gli artisti che sono saliti sul palco è stato un ritorno alla normalità e un'occasione per ricominciare dopo ... In cinquecento ammessi nell'auditorium Parco della Musica a Roma Lunga diretta Rai, sul palco si alterneranno una quarantina di cantanti ...