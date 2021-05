Formazioni ufficiali Bologna-Fiorentina | Serie A 2020 2021

(Di domenica 2 maggio 2021) Ledi, match valido per la trentaquattresima giornata della. Allo stadio Dall’Ara i padroni di casa vanno a caccia dei tre punti che regalerebbero loro una salvezza ormai ad un passo. Più bisognosi di una vittoria i viola, i quali devono vincere per evitare di ritrovarsi immischiati nella lotta salvezza. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 2 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: In attesa: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi, Vlahovic, Ribery. SportFace.

DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Mihajlovic e #Iachini per #BolognaFiorentina - tuttoatalanta : Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali. Pessina e Malinovskyi dal 1', panchina per Muriel… - GoalItalia : Le formazioni ufficiali di #NapoliCagliari: Osimhen e Lozano titolari ?? - sportface2016 : #BolognaFiorentina, le formazioni ufficiali - AzzurrissimoTwi : ??NAPOLI-CAGLIARI. Le formazioni ufficiali: 'Lozano dal 1', confermato Osimhen' - -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

LAZIO (3 - 5 - 2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi GENOA (3 - 5 - 2): Perin; Biraschi, ...DIRETTA VIS PESARO SUDTIROL/ Video streaming tv: solo 5 i testa a testaPROBABILIPADOVA SAMBENEDETTESE Proviamo adesso a dire qualcosa di più circa le probabilidi ...Gattuso non rinuncia a Osimhen, spazio a sorpresa a Lozano con Zielinski e Insigne. Nel Cagliari, gioca Cragno e c’è Joao Pedro in panchina. Di seguito, le formazioni ufficiali.Alle ore 20:30, allo stadio "Giovanni Paolo II", per la trentottesima e ultima giornata del Girone C di Serie C, si sfideranno Virtus Francavilla e Palermo. I biancazzurri, ...