Firenze, Santo Spirito: l'ordinanza del sindaco per covid e salvaguardia della basilica (Di domenica 2 maggio 2021) Porta la data del primo maggio 2021, l'ordinanza del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che dopo gli interventi del comitato per l'ordine e la sicurezza, coordinato dalla Prefettura, e anche dopo l'appello del cardinale, Giuseppe Betori, diventa esecutivo strumento di salvaguardia per la basilica di Santo Spirito e per la piazza, sottoposta ad assembramenti e situazioni gravi di degrado. Le forze dell'ordine controlleranno strettamente la zona

