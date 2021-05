Fiorentina, Pradè: «Il pareggio contro la Juventus è stato un bellissimo segnale» (Di domenica 2 maggio 2021) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. le sue parole Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. Le sue parole. «Il pareggio contro la Juventus è stato un bellissimo segnale. I nostri obiettivi iniziali purtroppo sono sfumati. Ora c’è la consapevolezza di voler scendere in campo ed ottenere la salvezza il prima possibile con il coltello tra i denti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del matchil Bologna. le sue parole Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del matchil Bologna. Le sue parole. «Illaun. I nostri obiettivi iniziali purtroppo sono sfumati. Ora c’è la consapevolezza di voler scendere in campo ed ottenere la salvezza il prima possibile con il coltello tra i denti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fiorentina, Pradè: "Il pareggio contro la Juventus è stato un bellissimo segnale"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna.

