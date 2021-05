Figliuolo “Dopo gli over 65 vaccini a tutte le classi d’età” (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il piano vaccinale va seguito con ordine, Dopo aver vaccinato gli over 65 si potrà aprire a tutte le classi di età. Per quanto riguarda gli over 80, il Lazio è al 94% su una media di oltre l’85% a livello nazionale mentre sugli over 60 la media è bassa, ci dobbiamo concentrare su di loro, soprattutto sugli over 65. Come prima cosa dobbiamo mettere in sicurezza le persone che possono avere conseguenze gravi. Dopo gli over 65 apriremo a tutte le classi di età e poi sarà la volta delle classi produttive, penso al settore alberghiero”. Così il Commissario Straordinario Generale Francesco Paolo Figliuolo all’inaugurazione dell’hub vaccinale all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il piano vaccinale va seguito con ordine,aver vaccinato gli65 si potrà aprire aledi età. Per quanto riguarda gli80, il Lazio è al 94% su una media di oltre l’85% a livello nazionale mentre sugli60 la media è bassa, ci dobbiamo concentrare su di loro, soprattutto sugli65. Come prima cosa dobbiamo mettere in sicurezza le persone che possono avere conseguenze gravi.gli65 apriremo aledi età e poi sarà la volta delleproduttive, penso al settore alberghiero”. Così il Commissario Straordinario Generale Francesco Paoloall’inaugurazione dell’hub vaccinale all’interno ...

