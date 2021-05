Figliuolo annuncia vaccini per tutte le classi dopo gli over 65. 9mila nuovi casi e 144 morti (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 9.148 i nuovi casi positivi al Covid - 19 nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 12.965 di ieri. I decessi sono 144 (ieri 226), un numero di morti così basso non si registrava da 7 mesi, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 9.148 ipositivi al Covid - 19 nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 12.965 di ieri. I decessi sono 144 (ieri 226), un numero dicosì basso non si registrava da 7 mesi, ...

