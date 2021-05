Festa scudetto Inter: gli ultimi aggiornamenti sulle celebrazioni nerazzurre (Di domenica 2 maggio 2021) che potrebbero partire già oggi. Le ultime C’è grande fermento tra i tifosi dell’Inter per capire quando stappare le bottiglie e dare il via ai festeggiamenti per il 19° scudetto, atteso per 11 anni. Tutto dipenderà dal risultato del Mapei Stadium: se l’Atalanta non vincerà contro il Sassuolo allora i tifosi nerazzurri potranno urlare al cielo tutta la propria gioia. Da quello che filtra la Curva Nord – cuore pulsante del tifo dell’Inter – e i gruppi organizzati non hanno preparato nulla. I festeggiamenti sono rimandati al termine del match di sabato prossimo contro la Sampdoria. La Festa vera e propria organizzata per la squadra avrà luogo – invece – il 23 maggio, al termine del campionato dopo la partita contro l’Udinese. Se la matematica dovesse consegnare il tricolore ai nerazzurri, in piazza Duomo molto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) che potrebbero partire già oggi. Le ultime C’è grande fermento tra i tifosi dell’per capire quando stappare le bottiglie e dare il via ai festeggiamenti per il 19°, atteso per 11 anni. Tutto dipenderà dal risultato del Mapei Stadium: se l’Atalanta non vincerà contro il Sassuolo allora i tifosi nerazzurri potranno urlare al cielo tutta la propria gioia. Da quello che filtra la Curva Nord – cuore pulsante del tifo dell’– e i gruppi organizzati non hanno preparato nulla. I festeggiamenti sono rimandati al termine del match di sabato prossimo contro la Sampdoria. Lavera e propria organizzata per la squadra avrà luogo – invece – il 23 maggio, al termine del campionato dopo la partita contro l’Udinese. Se la matematica dovesse consegnare il tricolore ai nerazzurri, in piazza Duomo molto ...

