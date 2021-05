Fedez vs Rai dopo la censura al concertone: dalla smentita alla telefonata pubblicata sui social (Di domenica 2 maggio 2021) Poche ore prima di salire sul palco del concerto del primo Maggio, Fedez via social aveva fatto sapere che in qualche modo qualcuno gli aveva chiesto di limitare il suo intervento. Da Instagram aveva raccontato che la Rai gli aveva chiesto di poter leggere il contenuto del suo intervento, per poi chiedere di cambiare alcune cose, evitare di fare alcune citazioni e non fare dei nomi. Fedez è salito poi sul palco del concertone e dopo aver detto di aver riconquistato la libertà di un qualsiasi artista di poter dire la sua, ha fatto si che l’intervento non fosse “purificato”. Niente censura ma un testo integrale. Tutte cose che Fedez aveva già detto sui social a chi lo segue, un intervento incentrato sulla sua lotta contro la discriminazione e sulla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 2 maggio 2021) Poche ore prima di salire sul palco del concerto del primo Maggio,viaaveva fatto sapere che in qualche modo qualcuno gli aveva chiesto di limitare il suo intervento. Da Instagram aveva raccontato che la Rai gli aveva chiesto di poter leggere il contenuto del suo intervento, per poi chiedere di cambiare alcune cose, evitare di fare alcune citazioni e non fare dei nomi.è salito poi sul palco delaver detto di aver riconquistato la libertà di un qualsiasi artista di poter dire la sua, ha fatto si che l’intervento non fosse “purificato”. Nientema un testo integrale. Tutte cose cheaveva già detto suia chi lo segue, un intervento incentrato sulla sua lotta contro la discriminazione e sulla ...

