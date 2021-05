Fedez, sapete proprio tutto su di lui? Chi sono e che lavoro fanno i suoi genitori (Di domenica 2 maggio 2021) In queste ore non si fa altro che parlare di lui: di Fedez sappiamo molte cose, ma chi sono e che lavoro fanno i suoi genitori? La popolarità di Fedez e sua moglie Chiara Ferragni non ha certamente bisogno di essere spiegata: il celebre rapper originario di Buccinasco e l’imprenditrice digitale cremonese sono ormai la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 2 maggio 2021) In queste ore non si fa altro che parlare di: disappiamo molte cose, ma chie che? La popolarità die sua moglie Chiara Ferragni non ha certamente bisogno di essere spiegata: il celebre rapper originario di Buccinasco e l’imprenditrice digitale cremoneseormai la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

partito_NPS : RT @POPOLOdiTWlTTER: Striscia la notizia, Pinuccio a valanga su Fedez censurato in Rai: 'Sapete chi mi fa sorridere?' - sugabluegrey : per favore fatevi il conto dal 2011 ad oggi e impariamo a capire che si cresce si cambiano idee e opinioni ed è ver… - Ada89386977 : RT @_CallMeMeg_: sapete perché non l’hanno accettato subito? perché l’italia ha paura della verità. Perché Federico non hanno fatto nulla s… - SharonStyless : @LegaSalvini La vostra capacità di argomentare un discorso equivale a parlare delle scarpe di Fedez perché non sapete più cosa dire. - Streptococco_ : -Ma sapete cosa c*zzo frega alla gente delle scarpe di fedez o della sua auto quando qui stiamo parlando di diritti… -