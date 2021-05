Fedez, Salvini ora dice: “Quelle frasi disgustose, da punire”. Ma i leghisti che le hanno pronunciate non sono stati cacciati: ecco le storie (Di domenica 2 maggio 2021) Sei frasi, sette nomi: sul palco del Concertone del primo maggio Fedez ha riportato le parole pronunciate dagli esponenti della Lega contro la comunità Lgbt, senza nascondere chi ne fossero gli autori. frasi omofobe, solo in un caso ufficialmente smentite, a cui non hanno fatto seguito prese di posizione dure o provvedimenti del partito. Oggi Matteo Salvini, ospite a Domenica Live su Canale5, dice che Quelle frasi “sono disgustose. Chi augura la morte va curato e punito“. Quattro persone delle cinque citate dal cantante che all’epoca dei fatti ricoprivano una carica pubblica, però, ancora oggi ricoprono una carica e fanno parte del Carroccio. Anzi, in alcuni casi hanno anche fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Sei, sette nomi: sul palco del Concertone del primo maggioha riportato le paroledagli esponenti della Lega contro la comunità Lgbt, senza nascondere chi ne fossero gli autori.omofobe, solo in un caso ufficialmente smentite, a cui nonfatto seguito prese di posizione dure o provvedimenti del partito. Oggi Matteo, ospite a Domenica Live su Canale5,che. Chi augura la morte va curato e punito“. Quattro persone delle cinque citate dal cantante che all’epoca dei fatti ricoprivano una carica pubblica, però, ancora oggi ricoprono una carica e fanno parte del Carroccio. Anzi, in alcuni casianche fatto ...

AzzolinaLucia : Salvini non ha mai amato le persone libere, le teste pensanti, chi gli dice le cose de visu. E, quando trova chi no… - vladiluxuria : #Salvini se la prenderà di più con #Fedez o con quei leghisti che hanno fatto quelle dichiarazioni? #DDLZan #omotransfobia - Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - aneresblu : RT @mocciosvs: 'Dimmi che non hai capito un cazzo senza dirmi che non hai capito un cazzo', inizia Matteo Salvini: #Fedez - hugxcandem : RT @HuertDeAuteuil: Fedez: discorso di 4 minuti sulle frasi omofobe pronunciate dai leghisti Salvini: eh ma tu avevi un cappello Nike in… -