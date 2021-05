Fedez, Rai accusa: “Telefonata tagliata”. Chiara Ferragni rompe il silenzio (Di domenica 2 maggio 2021) Continua lo scontro tra il rapper e Viale Mazzini: dal tentativo di censura all'accusa di aver manipolato la Telefonata L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 2 maggio 2021) Continua lo scontro tra il rapper e Viale Mazzini: dal tentativo di censura all'di aver manipolato laL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Fedez : La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capita… - MonicaCirinna : Ascolto le parole coraggiose di #Fedez al #concertone. Un #PrimoMaggio dei diritti, civili e sociali insieme. In It… - lauraboldrini : Inaccettabile il tentativo della Rai di censurare @Fedez, un artista che si sta spendendo per l'approvazione del… - xwesleyswife : RT @____Angii: forse in Rai metteranno su un cartello con la sua faccia e scritto “io non posso entrare”, ma voglio vivere nel sogno che l’… - addtohinata : RT @yleniaindenial: Fedez literally said stasera faccio la guerra alla rai, alla lega, agli ignoranti e tutti quelli che mettono in secondo… -