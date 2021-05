Fedez, Rai accusa: “Telefonata tagliata”. Chiara Ferragni rompe il silenzio (Di domenica 2 maggio 2021) News Continua lo scontro tra il rapper e Viale Mazzini: dal tentativo di censura all’accusa di aver manipolato la Telefonata Pubblicato su 2 Maggio 2021 Continua lo scontro tra Fedez e la Rai. Il suo discorso al Concerto del Primo Maggio ha travolto diversi esponenti della Lega e ha fatto sapere del tentativo di censura da parte dell’azienda di Viale Mazzini. Un’accusa smentita dalla terza rete della Tv di Stato cui aveva fatto seguito la decisione del rapper di pubblicare l’audio della Telefonata. Nella conversazione si sente partecipare anche la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani e i suoi collaboratori che cercavano di persuaderlo a non pronunciarsi sui diritti civili e a non fare nomi e cognomi di politici ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) News Continua lo scontro tra il rapper e Viale Mazzini: dal tentativo di censura all’di aver manipolato laPubblicato su 2 Maggio 2021 Continua lo scontro trae la Rai. Il suo discorso al Concerto del Primo Maggio ha travolto diversi esponenti della Lega e ha fatto sapere del tentativo di censura da parte dell’azienda di Viale Mazzini. Un’smentita dalla terza rete della Tv di Stato cui aveva fatto seguito la decisione del rapper di pubblicare l’audio della. Nella conversazione si sente partecipare anche la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani e i suoi collaboratori che cercavano di persuaderlo a non pronunciarsi sui diritti civili e a non fare nomi e cognomi di politici ...

