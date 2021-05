Fedez non le manda a dire al concerto del 1° maggio. E spacca in due il mondo della politica (e dello spettacolo) (Di domenica 2 maggio 2021) Fedez-Ferragni, sfilate e critiche guarda le foto L’avevano avvertito: «Non usare il palco del 1° maggio per fare politica». Lui, però, non si è fatto intimorire ed è andato avanti per la sua strada. Togliendosi qualche sassolino. In occasione del concerto del 1° maggio, Fedez (vero nome Federico Lucia), 31 anni, ha portato un monologo che poco aveva a che fare con la musica. E che ha smosso un bel polverone. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa, il rapper aveva dovuto mandare alla Rai il testo del ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 maggio 2021)-Ferragni, sfilate e critiche guarda le foto L’avevano avvertito: «Non usare il palco del 1°per fare». Lui, però, non si è fatto intimorire ed è andato avanti per la sua strada. Togliendosi qualche sassolino. In occasione deldel 1°(vero nome Federico Lucia), 31 anni, ha portato un monologo che poco aveva a che fare con la musica. E che ha smosso un bel polverone. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa, il rapper aveva dovutore alla Rai il testo del ...

