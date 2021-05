Fedez, l’attacco alla Lega e alla Rai per il concerto del primo maggio: “Hanno cercato di censurarmi” (Di domenica 2 maggio 2021) La polemica di Fedez contro la Lega e Rai3 irrompe nel concerto del primo maggio. Viale Mazzini fronteggia l’accusa di averlo sottoposto a censura preventiva. La Lega è finita nel mirino del cantante in particolare per le posizioni omofobe e per l’ostruzionismo al DDL Zan. Fedez, l’attacco alla Lega e alla Rai per il concerto del primo maggio: “Hanno cercato di censurarmi Fedez è andato sul palco e quel monologo lo ha fatto come lo aveva preparato: “me ne assumo ogni responsabilità”, rivendicando la libertà di espressione di un artista sul palco. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 2 maggio 2021) La polemica dicontro lae Rai3 irrompe neldel. Viale Mazzini fronteggia l’accusa di averlo sottoposto a censura preventiva. Laè finita nel mirino del cantante in particolare per le posizioni omofobe e per l’ostruzionismo al DDL Zan.Rai per ildel: “diè andato sul palco e quel monologo lo ha fatto come lo aveva preparato: “me ne assumo ogni responsabilità”, rivendicando la libertà di espressione di un artista sul palco. ...

