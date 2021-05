Fedez, il testo integrale del discorso al concertone del Primo Maggio 2021 (Di domenica 2 maggio 2021) Il testo integrale del discorso di Fedez che la Rai voleva censurare VIDEO Il discorso di Fedez sul palco del concertone del Primo Maggio 2021 sta scatenando forti polemiche. Il rapper – che ha attaccato la Lega sul ddl Zan e punzecchiato il premier Mario Draghi sul trattamento riservato ai lavoratori dello spettacolo – ha raccontato di aver subito un tentativo di censura da parte della Rai. Viale Mazzini ha smentito, ma Fedez ha pubblicato su Twitter il video di una telefonata in cui, alla vigilia del concerto, alcuni dirigenti della Rai lo esortano effettivamente a non fare nomi e cognomi e definiscono il discorso “inopportuno”. Di seguito il testo ... Leggi su tpi (Di domenica 2 maggio 2021) Ildeldiche la Rai voleva censurare VIDEO Ildisul palco deldelsta scatenando forti polemiche. Il rapper – che ha attaccato la Lega sul ddl Zan e punzecchiato il premier Mario Draghi sul trattamento riservato ai lavoratori dello spettacolo – ha raccontato di aver subito un tentativo di censura da parte della Rai. Viale Mazzini ha smentito, maha pubblicato su Twitter il video di una telefonata in cui, alla vigilia del concerto, alcuni dirigenti della Rai lo esortano effettivamente a non fare nomi e cognomi e definiscono il“inopportuno”. Di seguito il...

