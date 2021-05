Fedez | il nuovo Berlinguer del Pd

Leggi su panorama

(Di domenica 2 maggio 2021) In un mondo normale sono i cantanti che ritwittano i politici, e non viceversa. Nel partito democratico accade il contrario: hanno staccato dalla parete la fotografia di Enrico, per metterci quella di. Una volta era il partito dei lavoratori: oggi dei rapper. Lunga vita alla famiglia Ferragni, paladina della lotta proletaria griffata. Fa un certo effetto scorrere le dichiarazioni degli esponenti della sinistra italiana, che per anni ha cercato un papa straniero in grado di ispirarla – Obama, Macron, Biden, solo per citare gli ultimi – senza capire che quel papa straniero bastava cercarlo su youtube. Non nelle piazze, non nelle fabbriche, non nelle periferie: ma su tik tok. Se il Pd doveva cambiare musica, chi meglio dello youtuber meneghino? Tanto vale non chiamarla più sinistra: visto l'andazzo, si chiamarà sinistragram. Quella che ...