Fedez: il mondo dello spettacolo lo sostiene (Di domenica 2 maggio 2021) Il potentissimo intervento di Fedez sul palco del concerto del Primo Maggio a favore del disegno di legge Zan ha sollevato una forte eco sul web, riscuotendo un largo consenso. In particolare, sono molti nel mondo dello spettacolo a condividere le parole del rapper. Un intervento che ha scatenato il web riscuotendo un ampio e trasversale successo. Le parole di Fedez di ieri sera sul palco del concerto del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 2 maggio 2021) Il potentissimo intervento disul palco del concerto del Primo Maggio a favore del disegno di legge Zan ha sollevato una forte eco sul web, riscuotendo un largo consenso. In particolare, sono molti nela condividere le parole del rapper. Un intervento che ha scatenato il web riscuotendo un ampio e trasversale successo. Le parole didi ieri sera sul palco del concerto del Articolo completo: dal blog SoloDonna

rtl1025 : ?? 'Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il su… - IsabellaRauti : #Fedez Canta che ti passa invece fa comizio trasformando “concertone” #1maggio in festival dell’Unità. Il rapper in… - alecover : In un mondo di Pio e Amedeo siate Fedez - Vale1Val91 : RT @fiammacorsinovi: In un mondo di omofobia, ignoranza e razzismo io voglio essere Tiziano Ferro #TizianoFerro #Fedez #FedezDDLZAN https:/… - elydaless : RT @26julymovement: Mi frega un cazzo se l'ha fatto per aumentare i followers o per darsi un tono. #Fedez parla, principalmente, al mondo d… -