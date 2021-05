Fedez | il guardiano del maoismo Lgbt

(Di domenica 2 maggio 2021) Voi ridete, intantosta diventando sempre di più l’intellettuale simbolo della contemporaneità, detto senza alcuna ironia. Sì, perché in queste ore convulse di una nazione divisa tra il signor Ferragni e il Politburo della Rai (quindi di una nazione senza speranza, evidentemente), tutti si accapigliano sui particolari, e nessuno guarda la cornice del quadro. I particolari sono il rapper improbabile martire di un dissenso immaginario, il Pd e i Cinque Stelle che invocano le dimissioni di vertici Rai in quota Pd e Cinque Stelle, la cagnara Twitter, Letta che grida “Grazie!” senza provare un minimo orrore di sé, i sovranisti all’amatriciana che replicano i tic dell’avversario, e ricordano al cantante un testo giovanile in odor di omofobia con annessa presa per i fondelli dell’omosessuale Tiziano Ferro… Da Gramsci a: ecco ...

Nicola Porro

Insomma, secondo i sempre più numerosi "siperoisti", soltanto San Francesco avrebbe titolo per dire qualcosa di sinistra. E non è detto nemmeno per lui (in fondo era pur sempre un figlio di papà). Chi ...Pura rieducazione maoista, con la differenza che il bastone non è più agitato dalle Guardie del Popolo, ma dai Guardiani dell'Inclusione