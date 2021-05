Fedez: il discorso contro l'omofobia della Lega che la Rai voleva censurare (Di domenica 2 maggio 2021) Oggi, al Concertone del 1° maggio su Rai3, Fedez ha fatto un discorso davvero ammirevole. Non è infatti da tutti combattere una battaglia a cui non si appartiene direttamente mettondoci la faccia. Probabilmente ha fatto più lui oggi di tanti altri personaggi dello spettacolo direttamente interessati nel corso della loro intera carriera. Sotto la pioggia il rapper ha rivelato che nelle ultime ore, per la prima volta nel corso della sua carriera, gli è stato chiesto di censurare un suo discorso, chiedendo di omettere nomi e partiti dal suo monologo e di edulcorare il contenuto. È la prima volta che mi è successo di inviare un testo di un mio intervento perché doveva essere messo al vaglio per approvazione da parte della politica. Approvazione che purtroppo non c’è ... Leggi su sicksadworld (Di domenica 2 maggio 2021) Oggi, al Concertone del 1° maggio su Rai3,ha fatto undavvero ammirevole. Non è infatti da tutti combattere una battaglia a cui non si appartiene direttamente mettondoci la faccia. Probabilmente ha fatto più lui oggi di tanti altri personaggi dello spettacolo direttamente interessati nel corsoloro intera carriera. Sotto la pioggia il rapper ha rivelato che nelle ultime ore, per la prima volta nel corsosua carriera, gli è stato chiesto diun suo, chiedendo di omettere nomi e partiti dal suo monologo e di edulcorare il contenuto. È la prima volta che mi è successo di inviare un testo di un mio intervento perché doveva essere messo al vaglio per approvazione da partepolitica. Approvazione che purtroppo non c’è ...

