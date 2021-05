Fedez, da influencer a leader. Analisi di una metamorfosi (Di domenica 2 maggio 2021) Tutti, ma proprio tutti, all’inseguimento di Fedez che oramai non è più solo un influencer, sarebbe davvero riduttivo a questo punto confinarlo nella categoria, ma è già un leader della social politics, ovvero di quella dimensione dell’agire politico espressione matura delle società liquide. Segretari di partito, peones e ministri, opinionisti e giornalisti, nelle ultime ventiquattro ore hanno provato ad agganciare la scia luminosa, per intensità e pervasività, che ha squarciato l’universo della rete immediatamente dopo che il rapper più famoso d’Italia ha postato sul profilo Twitter il video della telefonata con i vertici di Rai 3 che in meno di un giorno ha già raggiunto un milione di visualizzazioni e oltre 52 mila retwitt. Per comprenderne la trasformazione da influencer a social leader, il secondo ... Leggi su formiche (Di domenica 2 maggio 2021) Tutti, ma proprio tutti, all’inseguimento diche oramai non è più solo un, sarebbe davvero riduttivo a questo punto confinarlo nella categoria, ma è già undella social politics, ovvero di quella dimensione dell’agire politico espressione matura delle società liquide. Segretari di partito, peones e ministri, opinionisti e giornalisti, nelle ultime ventiquattro ore hanno provato ad agganciare la scia luminosa, per intensità e pervasività, che ha squarciato l’universo della rete immediatamente dopo che il rapper più famoso d’Italia ha postato sul profilo Twitter il video della telefonata con i vertici di Rai 3 che in meno di un giorno ha già raggiunto un milione di visualizzazioni e oltre 52 mila retwitt. Per comprenderne la trasformazione daa social, il secondo ...

