Fedez | cosa ha detto al concerto del Primo Maggio | il video

«Quando sono venuto su questo palco, mi hanno chiesto: Primo Maggio dimmi la tua prima volta. E oggi è effettivamente la prima volta che mi è successo di dover inviare il testo di un mio intervento perché doveva essere messo al vaglio dall'approvazione politica. Approvazione che in prima battuta dai vertici di Rai3 non c'è stata, perché mi hanno chiesto di omettere i riferimenti ai partiti, ai nomi dei politici. Ho dovuto lottare un pochino e alla fine mi hanno dato il permesso di dire ciò che dico, assumendomene le responsabilità. E comunque il contenuto è stato definito dalla vicedirettrice di Rai3 "inopportuno. Come ci insegna il Primo Maggio, nel nostro piccolo dobbiamo lottare per le cose importanti. Ovviamente da persona libera mi assumo tutta la responsabilità di ciò che dico e faccio».

