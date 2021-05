Fedez contro Rai: la clamorosa vicenda del primo maggio (VIDEO) (Di domenica 2 maggio 2021) Il concertone del primo maggio ha visto nascere una polemica dura che vede come protagonista Fedez scagliarsi contro la Rai. Come ogni anno si è tenuto, a Roma, il concerto del primo maggio per la festa dei lavoratori. Tra gli ospiti presente Fedez che è stato uno degli artisti che ha avuto la possibilità di fare un discorso. Il rapper milanese ha però detto la sua anche su una questione molto delicata: il ddl Zan. Dopo il suo discorso, sono scoppiate le polemiche. La Rai, spinta anche da una certe corrente proveniente dal Carroccio, nega di aver tentato di censurare il testo proposto da Fedez. Ma è il cantante stesso a proporre il VIDEO di una telefonata che sembrerebbe lasciare pochi dubbi. Fedez ... Leggi su chenews (Di domenica 2 maggio 2021) Il concertone delha visto nascere una polemica dura che vede come protagonistascagliarsila Rai. Come ogni anno si è tenuto, a Roma, il concerto delper la festa dei lavoratori. Tra gli ospiti presenteche è stato uno degli artisti che ha avuto la possibilità di fare un discorso. Il rapper milanese ha però detto la sua anche su una questione molto delicata: il ddl Zan. Dopo il suo discorso, sono scoppiate le polemiche. La Rai, spinta anche da una certe corrente proveniente dal Carroccio, nega di aver tentato di censurare il testo proposto da. Ma è il cantante stesso a proporre ildi una telefonata che sembrerebbe lasciare pochi dubbi....

petergomezblog : Concertone, #Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Il Senato ha tempo di ridare il vitalizio a #Formigoni e non di tut… - stazzitta : Autori televisivi e giornalisti che lavorate in Rai vi si nota lo stesso anche se non scrivete quel tweet contro fe… - pdnetwork : “Grazie @Fedez per sostenere questa battaglia di civiltà contro discriminazioni, odio e violenze. Il PD non si arre… - laura_ceruti : RT @jacopo_iacoboni: Negli attacchi di Fedez a Salvini ci vedo un surfare contro il nemico più facile. Per essere credibile, Fedez dovreb… - MinoLeone : Le persone come #Fedez che tirano fuori le palle contro un 'sistema' omofobo e razzista non dovrebbero nascere ogni… -