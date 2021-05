Fedez contro la RAI, “Volevano censurarmi”. Il video della telefonata con i vertici. La replica, “Mai chiesti testi” (Di domenica 2 maggio 2021) Fedez accusa la Rai di censura e pubblica il video della telefonata con i vertici: “Contesto non adatto, si adegui a un sistema”. Il concertone del primo magio passerà alla storia come tappa simbolica nell’emergenza Covid e farà discutere a lungo per lo scontro tra Fedez e Salvini e tra lo stesso artista e la RAI, che ora si trova al centro delle polemiche con l’accusa di aver censurato il cantante, che dal palco dell’Auditorium ha bacchettato il premier Draghi e ha attaccato senza giri di parole la Lega di Salvini. Fedez accusa la RAI: “Il contenuto di questo intervento è stato definito inopportuno dalla vicedirettrice di Raitre” Il rapper ha pubblicamente accusato i vertici della RAI facendo sapere di aver ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021)accusa la Rai di censura e pubblica ilcon i: “Contesto non adatto, si adegui a un sistema”. Il concertone del primo magio passerà alla storia come tappa simbolica nell’emergenza Covid e farà discutere a lungo per lo strae Salvini e tra lo stesso artista e la RAI, che ora si trova al centro delle polemiche con l’accusa di aver censurato il cantante, che dal palco dell’Auditorium ha bacchettato il premier Draghi e ha attaccato senza giri di parole la Lega di Salvini.accusa la RAI: “Il contenuto di questo intervento è stato definito inopportuno dalla vicedirettrice di Raitre” Il rapper ha pubblicamente accusato iRAI facendo sapere di aver ...

