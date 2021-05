Fedez al Concertone diventa caso politico, scontro con Lega e Rai (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ diventata un caso politico la partecipazione di Fedez al Concertone del Primo Maggio, trasmesso ieri da Raitre.“E’ la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perchè venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione che purtroppo non c’è stata in prima battuta, o meglio dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere i partiti e i nomi e di edulcorarne il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente”, aveva dichiarato l’artista, che già nei giorni precedenti si era schierato in più occasioni a favore del ddl Zan contro l’omotransfobia.“Se Fedez userà a fini personali il concerto dell’1 maggio per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ta unla partecipazione dialdel Primo Maggio, trasmesso ieri da Raitre.“E’ la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perchè venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione che purtroppo non c’è stata in prima battuta, o meglio dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere i partiti e i nomi e di edulcorarne il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente”, aveva dichiarato l’artista, che già nei giorni precedenti si era schierato in più occasioni a favore del ddl Zan contro l’omotransfobia.“Seuserà a fini personali il concerto dell’1 maggio per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la ...

Fedez : Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da… - MonicaCirinna : Ascolto le parole coraggiose di #Fedez al #concertone. Un #PrimoMaggio dei diritti, civili e sociali insieme. In It… - lauraboldrini : Inaccettabile il tentativo della Rai di censurare @Fedez, un artista che si sta spendendo per l'approvazione del… - rosacimm : RT @isainsolia: andare contro il politicamente corretto è quello che ha fatto #Fedez al #concertone citando il Codacons, la vicedirettrice… - maximone816 : RT @susannacenni: Verità, chiarezza, libertà e coraggio nelle parole di #Fedez al concerto del #concertone #PrimoMaggio. Avanti con #ddlZa… -