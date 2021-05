Fedez al Concertone contro la Lega, da Lodo Guenzi a Caterina Guzzanti: applausi dal mondo dello spettacolo. Bravi: “Grazie per le tue parole” (Di domenica 2 maggio 2021) Non solo la politica. L’intervento di Fedez dal palco del Concertone del primo maggio, a favore del ddl Zan e contro l’ostruzionismo della Lega, ha suscitato reazioni anche dal mondo dello spettacolo. In molti tra cantanti, attori, ma anche presentatori, hanno espresso l’appoggio nei confronti del rapper milanese, chi con un lungo messaggio sui social, come Lodo Guenzi, chi con un semplice applauso o un cuoricino di commento al post del cantante su Instagram con il suo discorso integrale. “Sono fiero di quello che ha detto Federico su un palco che per me è casa e che ha senso di esistere per trasmettere dei messaggi. Ieri si è parlato di politicamente corretto, ed è vero che la discriminazione non è nelle parole ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Non solo la politica. L’intervento didal palco deldel primo maggio, a favore del ddl Zan el’ostruzionismo della, ha suscitato reazioni anche dal. In molti tra cantanti, attori, ma anche presentatori, hanno espresso l’appoggio nei confronti del rapper milanese, chi con un lungo messaggio sui social, come, chi con un semplice applauso o un cuoricino di commento al post del cantante su Instagram con il suo discorso integrale. “Sono fiero di quello che ha detto Federico su un palco che per me è casa e che ha senso di esistere per trasmettere dei messaggi. Ieri si è parlato di politicamente corretto, ed è vero che la discriminazione non è nellema ...

Fedez : Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da… - MonicaCirinna : Ascolto le parole coraggiose di #Fedez al #concertone. Un #PrimoMaggio dei diritti, civili e sociali insieme. In It… - lauraboldrini : Inaccettabile il tentativo della Rai di censurare @Fedez, un artista che si sta spendendo per l'approvazione del… - liliacsoul_ : RT @evanssimp_: Tutti noi di twitter in questo momento #Fedez #concertone - danielagatelli1 : RT @manginobrioches: Questi rapper che vengono a togliere il lavoro ai politici. #Fedez #DDLZan #concertone -