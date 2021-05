Fedez al Concertone, Chiara Ferragni: “Fiera di lui, avere il coraggio di andare contro tutti per dire ciò che si pensa non è cosa da poco” (Di domenica 2 maggio 2021) Il discorso di Fedez dal palco dal Concertone del primo maggio a Roma ha ricevuto il plauso anche dalla moglie, Chiara Ferragni. L’influencer ha condiviso sulle stories di Instagram tutto l’intervento del marito che ha parlato di ddl Zan e in particolare dell’ostruzionismo della Lega. “Bella storia sei tu amore e le palle che hai nel dire sempre quello che pensi”, ha scritto nella prima stories. Poi Chiara Ferragni ha continuato “mettendoci la faccia” con delle brevi storie: “Non potrei essere più Fiera di così – ha detto – avere il coraggio di andare contro tutti per dire ciò che si pensa non è cosa da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Il discorso didal palco daldel primo maggio a Roma ha ricevuto il plauso anche dalla moglie,. L’influencer ha condiviso sulle stories di Instagram tutto l’intervento del marito che ha parlato di ddl Zan e in particolare dell’ostruzionismo della Lega. “Bella storia sei tu amore e le palle che hai nelsempre quello che pensi”, ha scritto nella prima stories. Poiha continuato “mettendoci la faccia” con delle brevi storie: “Non potrei essere piùdi così – ha detto –ildiperciò che sinon èda ...

