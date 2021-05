Fedez 1 maggio, politica si accende su censura e Rai (Di domenica 2 maggio 2021) Fedez e il concerto del primo maggio, il caso -tra Twitter e denunce di censura- irrompe nel dibattito politico. Al concerto del primo maggio il rapper ha attaccato la Lega per l’ostruzionismo al ddl Zan contro l’omofobia. Sui social, con video pubblicati su Twitter e Instagram, l’artista ha denunciato il presunto tentativo di censura della Rai. Da ieri sera, i temi sono diventati argomento di discussione per tutta la politica. “Ci aspettiamo scuse dalla Rai, un chiarimento. Io voglio ringraziare Fedez, il fatto che uno come lui parli di questi temi rende possibile di rompere questo tabù” visto “che sembra che non si può parlare di diritti perché siamo in pandemia”, dice Enrico Letta, segretario del Pd, ospite di Radio24. “Io – spiega – sono perfettamente d’accordo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021)e il concerto del primo, il caso -tra Twitter e denunce di- irrompe nel dibattito politico. Al concerto del primoil rapper ha attaccato la Lega per l’ostruzionismo al ddl Zan contro l’omofobia. Sui social, con video pubblicati su Twitter e Instagram, l’artista ha denunciato il presunto tentativo didella Rai. Da ieri sera, i temi sono diventati argomento di discussione per tutta la. “Ci aspettiamo scuse dalla Rai, un chiarimento. Io voglio ringraziare, il fatto che uno come lui parli di questi temi rende possibile di rompere questo tabù” visto “che sembra che non si può parlare di diritti perché siamo in pandemia”, dice Enrico Letta, segretario del Pd, ospite di Radio24. “Io – spiega – sono perfettamente d’accordo ...

rtl1025 : ?? 'Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il su… - Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - ilpost : La telefonata pubblicata da Fedez che mostra un tentativo di censura da parte della Rai - taevjkoko : RT @perchetendenza: 'Pillon': Per questo post su Facebook in risposta al discorso di Fedez al #Concertone del Primo Maggio - bwaysfray : RT @Daninseries: La Marvel oggi si è svegliata con un nuovo supereroe. #Fedez, dal 1 maggio al cinema -