Federico II, Dante e Napoleone domani a F2Cultura. Letture on line di Maurizio De Giovanni Andrea Renzi (Di domenica 2 maggio 2021) Dante e Napoleone protagonisti degli appuntamenti dell’ Università degli Studi di Napoli Federico F2Cultura: dall’Aula Magna Storica dell’Ateneo domani alle 11 “La giustizia in Dante e nel romanzo noir. Nel nome di Dante. Gli scrittori contemporanei rileggono la Divina Commedia”; mercoledì 5 maggio, alla stessa ora è in programma “Ei fu. Mito e storia di Napoleone” con Andrea Renzi. Gli eventi sono fruibili su Youtube e sulla piattaforma Teams per i federiciani. L’ incontro dedicato al Sommo Poeta è promosso e organizzato dall’Università con l’AdI – Associazione degli Italianisti. Parteciperanno lo scrittore Maurizio de Giovanni, il giudice Alfredo Guardiano, il professore emerito di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021)protagonisti degli appuntamenti dell’ Università degli Studi di Napoli: dall’Aula Magna Storica dell’Ateneoalle 11 “La giustizia ine nel romanzo noir. Nel nome di. Gli scrittori contemporanei rileggono la Divina Commedia”; mercoledì 5 maggio, alla stessa ora è in programma “Ei fu. Mito e storia di” con. Gli eventi sono fruibili su Youtube e sulla piattaforma Teams per i federiciani. L’ incontro dedicato al Sommo Poeta è promosso e organizzato dall’Università con l’AdI – Associazione degli Italianisti. Parteciperanno lo scrittorede, il giudice Alfredo Guardiano, il professore emerito di ...

Alba_DHale : RT @DelleFanpage: Marta: *riceve il terzo regalo in 3 giorni da Dante* Federico: ti fa piacere? Marta: sì Marta tutto bene? È diventata un… - rep_napoli : Dante e Napoleone, la Federico II promuove due incontri dedicati a grandi protagonisti del passato [aggiornamento d… - mattinodinapoli : Federico II, Dante letto da Maurizio de Giovanni e la morte di Bonaparte declamata da Andrea Renzi - lagitanarome : RT @DelleFanpage: Marta: *riceve il terzo regalo in 3 giorni da Dante* Federico: ti fa piacere? Marta: sì Marta tutto bene? È diventata un… - mb9939 : RT @m_paradisiaci: E in tutto ciò l'unica cosa che fa Federico è vedere i regali di Dante #ilparadisodellesignore -