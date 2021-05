FdI: “Concertone? No, Festa dell’Unità. Fedez esprime il furore ideologico di sinistra sulla Zan” (Di domenica 2 maggio 2021) La passerella di Fedez al Concertone? Matteo Salvini l’ha presa con filosofia, citando Buddha e la meditazione, che dovrebbe praticare maggiormente Fedez. Dopo il delirio di Fedez sul palco del Primo Maggio (video) il leader della Lega lo ha invitato a bere un caffè, per parlare di libertà e di diritti”. “Adoro la Libertà. Adoro la musica, l’arte, il sorriso. Adoro e difendo la libertà di pensare, di scrivere, di parlare, di amare. Ognuno può amare chi vuole, come vuole, quanto vuole. E chi discrimina o aggredisce va punito, come previsto dalla legge. È già così, per fortuna. Chi aggredisce un omosessuale o un eterosessuale, un bianco o un nero, un cristiano o un buddhista, un giovane o un anziano, rischia fino a 16 anni di carcere. È già così”, scrive Salvini su Fb. Rauti (FdI) contro la Festa ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 maggio 2021) La passerella dial? Matteo Salvini l’ha presa con filosofia, citando Buddha e la meditazione, che dovrebbe praticare maggiormente. Dopo il delirio disul palco del Primo Maggio (video) il leader della Lega lo ha invitato a bere un caffè, per parlare di libertà e di diritti”. “Adoro la Libertà. Adoro la musica, l’arte, il sorriso. Adoro e difendo la libertà di pensare, di scrivere, di parlare, di amare. Ognuno può amare chi vuole, come vuole, quanto vuole. E chi discrimina o aggredisce va punito, come previsto dalla legge. È già così, per fortuna. Chi aggredisce un omosessuale o un eterosessuale, un bianco o un nero, un cristiano o un buddhista, un giovane o un anziano, rischia fino a 16 anni di carcere. È già così”, scrive Salvini su Fb. Rauti (FdI) contro la...

IsabellaRauti : FdI: 'Concertone? No, Festa dell'Unità. Fedez esprime il furore ideologico della sinistra sulla Zan' - Secolo d'Ita… - marisavillani : RT @IsabellaRauti: FdI: 'Concertone? No, Festa dell'Unità. Fedez esprime il furore ideologico della sinistra sulla Zan' - Secolo d'Italia “… - AA31192Patriota : RT @SecolodItalia1: FdI: “Concertone? No, Festa dell’Unità. Fedez esprime il furore ideologico della sinistra sulla Zan” - giusi70717321 : RT @IsabellaRauti: FdI: 'Concertone? No, Festa dell'Unità. Fedez esprime il furore ideologico della sinistra sulla Zan' - Secolo d'Italia “… - carlogladio : RT @IsabellaRauti: FdI: 'Concertone? No, Festa dell'Unità. Fedez esprime il furore ideologico della sinistra sulla Zan' - Secolo d'Italia “… -