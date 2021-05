Fanno buco nel muro ed entrano a scuola, ladri rubano sei pc (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Cipriano d’Aversa (Ce) – Furto nella notte al Liceo scientifico “Segrè” di San Cipriano d’Aversa (Caserta), dove sono stati rubati sei computer portatili, strumenti molto utili in questo periodo visto che numerosi studenti svolgono la didattica a distanza. I ladri, hanno accertato i carabinieri, sono entrati attraverso un foro praticato in un muro della scuola che si affaccia sull’aperta campagna; una volta dentro, si sono recati nella sala dove erano custoditi i computer e se li sono portati via, mettendo tutto a soqquadro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Cipriano d’Aversa (Ce) – Furto nella notte al Liceo scientifico “Segrè” di San Cipriano d’Aversa (Caserta), dove sono stati rubati sei computer portatili, strumenti molto utili in questo periodo visto che numerosi studenti svolgono la didattica a distanza. I, hanno accertato i carabinieri, sono entrati attraverso un foro praticato in undellache si affaccia sull’aperta campagna; una volta dentro, si sono recati nella sala dove erano custoditi i computer e se li sono portati via, mettendo tutto a soqquadro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

