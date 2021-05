F1 | Verstappen | ' gara discreta ma ci mancava il passo rispetto alla Mercedes'

(Di domenica 2 maggio 2021) Portimao, 2 mag. - (Adnkronos) - "E' stata una, ho fatto una buona ripartenza, ho cercato di mettere pressione a Valtteri. Oggi però ciun po' il. Lewis è riuscito a ripassarmi e dopo il pit stop credo è stato difficile mandare in temperatura le gomme. Una volta che ci siamo messi al secondo posto si è visto che avevamo qualcosa in meno. E' stato cancellato il mio giro veloce? Strano. Prima non controllavano i limiti della pista…ma va bene. Il weekend è stato difficile. Non siamo riusciti a venire a capo della macchina, vediamo se ci riusciremo a Barcellona tra una settimana". Lo dice il pilota della Red Bull Maxdopo il secondo posto nel Gp del Portogallo.

Non ricordo bene com'e' andata successivamente ma sono riuscito a passare Verstappen e Bottas per la prima posizione. E tutto sommato e' stata una grande gara". Lo ha dichiarato il pilota della Mercedes Lewis Hamilton dopo il successo nel GP del Portogallo.