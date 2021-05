F1, Lewis Hamilton conquista il Gp del Portogallo. Ferrari solo sesta con Leclerc (Di domenica 2 maggio 2021) Il Gran Premio di Formula 1 di Portimao in Portogallo si è concluso con la vittoria di Lewis Hamilton, il pilota inglese su Mercedes è arrivato avanti all’olandese Max Vertsappen e al compagno di squadra Valtteri Bottas, che chiude il podio ancora una volta a trazione britannica. Subito fuori dal podio la seconda Red Bull di Sergio Perez. Quinta posizione per Lando Norris, su McLaren, solo sesto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, seguito dalle due Renault di Ocon e Alonso. Nono posto per la seconda McLaren guidata da Daniel Ricciardo, decima classificata la prima delle Alpha Tauri di Pierre Gastly. Male la Ferrari di Carlos Sainz, il pilota spagnolo ha concluso all’undicesimo posto mantenendo la posizione sull’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, unico italiano in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Il Gran Premio di Formula 1 di Portimao insi è concluso con la vittoria di, il pilota inglese su Mercedes è arrivato avanti all’olandese Max Vertsappen e al compagno di squadra Valtteri Bottas, che chiude il podio ancora una volta a trazione britannica. Subito fuori dal podio la seconda Red Bull di Sergio Perez. Quinta posizione per Lando Norris, su McLaren,sesto posto per ladi Charles, seguito dalle due Renault di Ocon e Alonso. Nono posto per la seconda McLaren guidata da Daniel Ricciardo, decima classificata la prima delle Alpha Tauri di Pierre Gastly. Male ladi Carlos Sainz, il pilota spagnolo ha concluso all’undicesimo posto mantenendo la posizione sull’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, unico italiano in ...

