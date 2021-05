F1, Kimi Raikkonen: “Sono stato ingannato dalla scia e sono finito contro Antonio Giovinazzi” (Di domenica 2 maggio 2021) Il finlandese Kimi Raikkonen si è ritirato nel corso del GP del Portogallo di F1, disputato oggi a Portimao, a causa di un contatto nelle primissime fasi di corsa con il compagno di squadra, l’italiano Antonio Giovinazzi, il quale poi è giunto 12° all’arrivo. Il pilota finlandese ha parlato al sito ufficiale dell’Alfa Romeo. Così il finlandese: “Non vuoi mai avere contatti con il tuo compagno di squadra, e questa volta purtroppo è stato un mio errore. sono stato ingannato dalla scia e sono finito contro Antonio. Non ho potuto fare molto dopo, l’ala anteriore si è incastrata sotto la macchina e non ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Il finlandesesi è ritirato nel corso del GP del Portogallo di F1, disputato oggi a Portimao, a causa di un contatto nelle primissime fasi di corsa con il compagno di squadra, l’italiano, il quale poi è giunto 12° all’arrivo. Il pilota finlandese ha parlato al sito ufficiale dell’Alfa Romeo. Così il finlandese: “Non vuoi mai avere contatti con il tuo compagno di squadra, e questa volta purtroppo èun mio errore.. Non ho potuto fare molto dopo, l’ala anteriore si è incastrata sotto la macchina e non ...

