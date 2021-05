F1: Gp Portogallo, Bottas leader dopo 1° giro davanti a Hamilton e Sainz 4° (Di domenica 2 maggio 2021) Portimao, 2 mag. - (Adnkronos) - Valterri Bottas è al comando del Gp di Portogallo dopo il primo giro del Gp del Portogallo. Il finlandese della Mercedes, partito dalla pole, guida davanti al compagno di squadra, l'inglese Lewis Hamilton e all'olandese della Red Bull Max Verstappen. Ottima partenza per lo spagnolo della Ferrari Carlos Sain che è quarto, ottavo il monegasco Charles Leclerc con l'altra Rossa. Già finita la gara di Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo dopo un contatto con il compagno di squadra Antonio Giovinazzi. L'auto del finlandese ha portato detriti in pista e la giuria ha deciso di far entrare la safety-car. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Portimao, 2 mag. - (Adnkronos) - Valterriè al comando del Gp diil primodel Gp del. Il finlandese della Mercedes, partito dalla pole, guidaal compagno di squadra, l'inglese Lewise all'olandese della Red Bull Max Verstappen. Ottima partenza per lo spagnolo della Ferrari Carlos Sain che è quarto, ottavo il monegasco Charles Leclerc con l'altra Rossa. Già finita la gara di Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeoun contatto con il compagno di squadra Antonio Giovinazzi. L'auto del finlandese ha portato detriti in pista e la giuria ha deciso di far entrare la safety-car.

