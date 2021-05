F1, GP Portogallo 2021: capolavoro Hamilton, il sorpasso su Bottas è fantastico (VIDEO) (Di domenica 2 maggio 2021) Autentico capolavoro di Lewis Hamilton, che al ventesimo giro supera il compagno di squadra Valtteri Bottas e si prende la prima posizione. Il britannico è il nuovo leader del Gran Premio del Portogallo 2021, ma per diventarlo ha dovuto inventarsi un sorpasso strepitoso. A farne le spese Bottas, beffato quando il rettilineo sembrava finito ma c’era comunque lo spazio per un’azione. In alto e di seguito il VIDEO del sorpasso di Hamilton. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Autenticodi Lewis, che al ventesimo giro supera il compagno di squadra Valtterie si prende la prima posizione. Il britannico è il nuovo leader del Gran Premio del, ma per diventarlo ha dovuto inventarsi unstrepitoso. A farne le spese, beffato quando il rettilineo sembrava finito ma c’era comunque lo spazio per un’azione. In alto e di seguito ildeldi. SportFace.

SkySportF1 : ?? Scatta il GP del Portogallo a Portimao ? ? Bottas mantiene la posizione al via LIVE ? - SkySportF1 : ?? F1, GP del Portogallo: le qualifiche di Portimao viste dalla pista. L'analisi di @mara_sangiorgio #PortugueseGP… - SkySportF1 : Formula 1, oggi il GP del Portogallo: orari tv e ultime news da Portimao #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportli26181512 : Formula 1: gli orari delle repliche del GP Portogallo: Non hai fatto in tempo a seguire il GP del Portogallo? Nessu… - sportface2016 : #F1, #PortugueseGP 2021: capolavoro #Hamilton, il sorpasso su #Bottas è fantastico (VIDEO) -